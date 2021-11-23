Проценко может войти в руководство «Единой России»
Источник URA.RU: главврач Коммунарки Денис Проценко может войти в руководство «Единой России»
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:14, 24 ноября 2021
Денис ПроценкоФото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
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Руководство «Единой России» решено зачистить от кланов, об этом URA.RU рассказал близкий к партии источник. Он добавил, что в предстоящих ротациях главврач московской Коммунарки Денис Проценко может войти в руководство партии. Окончательно решение будет принято на съезде партии 4 декабря.
Обсуждается вхождение в генсовет Проценко, Шмелевой и Вяткина. В руководящие органы партии может войти Цунаева. Также в генсовете появятся новые люди из регионов. Обсуждаются фамилии врачей, которые были избраны в Госдуму в сентябре по партийным спискам, но позже отказались от мандатов, — рассказал инсайдер.
Основная причина такого решения Кремля связано с тем, что необходимо пресечь внутрипартийные конфликты. Несколько ключевых фигур из руководства партии заменят на равноудалённых от различных «околокремлёвских элит» политиков.
Ранее Денис Проценко, который состоял в федеральном списке партии «Единая Россия», отказался от кресла в Государственной думе. Он заявил, что это необходимо, чтобы сохранить знание об «узких местах» в системе здравоохранения.
Проценко продолжит работать в столичном здравоохранении, а также будет проводить консилиумы с врачами по всей стране и контролировать ход реализации программы политической партии. Кроме того, он возглавит партийную комиссию по здравоохранению.