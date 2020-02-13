Городская дума Барнаула избрала главой города 54-летнего исполняющего обязанности мэра Вячеслава Франко. Всего на пост претендовало шесть кандидатов.
В своей предвыборной программе первый замглавы администрации муниципалитета Франко заявил, что город должен опираться на национальные проекты, а также сделал акценты на социально-экономическом развитии краевого центра, инвестиционной политики и улучшении жилищных условий граждан,
Ранее NEWS.ru писал, что в Мордовии заподозрили в мошенничестве бывшего министра культуры республики. По версии следствия, он содействовал хищению 3,5 млн рублей из средств, выделенных на ремонт ряда объектов в Саранске. В настоящее время он находится под стражей.
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