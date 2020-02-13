https://static.news.ru/photo/5dfdbd4e-4ef4-11ea-86ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт Алтайского края

Городская дума Барнаула избрала главой города 54-летнего исполняющего обязанности мэра Вячеслава Франко. Всего на пост претендовало шесть кандидатов.

В своей предвыборной программе первый замглавы администрации муниципалитета Франко заявил, что город должен опираться на национальные проекты, а также сделал акценты на социально-экономическом развитии краевого центра, инвестиционной политики и улучшении жилищных условий граждан, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Мордовии заподозрили в мошенничестве бывшего министра культуры республики. По версии следствия, он содействовал хищению 3,5 млн рублей из средств, выделенных на ремонт ряда объектов в Саранске. В настоящее время он находится под стражей.