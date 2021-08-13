Глава Минприроды Камчатки нелестно отозвался о городе в Забайкалье

Глава Министерства природных ресурсов Камчатки Алексей Кумарьков нелестно отозвался о городе в Забайкалье, который посетил во время своего отпуска. Подробнее об этом пишет 5-tv.ru.

Если есть в мире жопа, то это здесь, — прокомментировал свою фотографию Кумарьков.

Во время своего трёхдневного отпуска глава Минприроды Камчатки отправился путешествовать по России, освещая весь процесс в своём микроблоге. Добравшись до города Петровск-Забайкальский, он сфотографировал местность и выложил в Instagram пейзаж, оставив нелестный комментарий. Подписчики не оценили юмор Кумарькова и начали критиковать министра. Сначала Алексей отредактировал свой комментарий, уточнив, что имел в виду дороги, а после и вовсе удалил пост. Чуть позже он опубликовал пост, в котором объяснил, что не хотел никого обидеть и просто не привык выбирать выражения.

Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по-своему. Противоположность искренности — лицемерие, — подчеркнул Кумарьков.

Сами жители Забайкальского района поддержали честного министра и заявили, что «зла не держат» и «ждут в гости», а также выразили надежду на то, что при следующем визите Кумарькова «дороги будут напоминать дороги, а не ягодицы».

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