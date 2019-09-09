https://static.news.ru/photo/05c4a352-d2ff-11e9-9da6-fa163e074e61_660.jpg Флоранс Парли и Сергей Шойгу Фото: mil.ru

Министр обороны Франции Флоранс Парли подарила своему российскому коллеге Сергею Шойгу фотографию французского авиаполка «Нормандия — Неман», которая была опубликована летом 1944 года.

В свою очередь глава российского военного ведомства вручил Парли номер « Красной звезды » от 9 сентября текущего года со снимком лётчиков «Нормандии — Неман», сделанным зимой 1943 года. Также в статье рассказывалось о том, как после терактов в столице Франции и ее пригороде, произошедших осенью 2015 года, лётчики РФ в Сирии в знак солидарности с французским народом наносили надписи «За Париж» на авиабомбы самолётов ВКС перед боевыми вылетами для нанесения ударов по террористам.

Как писал News.ru, ранее Шойгу заявил, что Москва будет рада видеть Парли на Параде Победы в 2020 году. Он пригласил французских военных принять участие в праздничных мероприятиях.