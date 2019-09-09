https://static.news.ru/photo/141e8ae2-d2fc-11e9-a809-fa163e074e61_660.jpg Флоранс Парли Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва будет рада видеть главу Минобороны Франции Флоранс Парли на Параде Победы в 2020 году. Он пригласил французских военных принять участие в праздничных мероприятиях.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Парли Шойгу подчеркнул, что победа над фашизмом является общим достижением советского и европейских народов, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что глава Минобороны США Марк Эспер обсудил с Парли планы Франции по выстраиванию отношений с Россией. Об этом французский политик сообщила на пресс-конференции по итогам встречи.