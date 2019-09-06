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Глава Минобороны США Марк Эспер обсудил со своей французской коллегой Флоранс Парли планы Франции по выстраиванию отношений с Россией.

Об этом Парли сообщила на пресс-конференции по итогам встречи. По её словам, Эспер и она обменялись мнениями по поводу развития отношений с Москвой, передаёт ТАСС .

Мы в откровенной форме обменялись мнениями об инициативе Франции по возобновлению диалога с Россией, — рассказала она.

9 сентября Парли встретится со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве. В ней также примут участие министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее News.ru писал о том, что 3 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли.