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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Евросоюз при введении санкций против России загнал себя в свою ловушку. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ограничительные меры не дали ничего позитивного ни Москве, ни Брюсселю.

Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают, — написал член Совфеда в своём Twitter. Он добавил, что сложившееся...