Глава Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры с Россией о заключении мирного договора вышли на новый этап. По словам дипломата, он назвал свои предложения на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Мотэги отметил, что на новом этапе стороны перешли к позитивному обсуждению вопроса, отказавшись от «противостояния»,
Также японский дипломат рассказал о предложении посетить Токио, которое он сделал Лаврову. Осталось согласовать сроки визита, уточнил Мотэги.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Япония намерена добиваться решения территориального вопроса и подписания мирного договора с Россией. Об этом в рамках открытой сессии парламента 20 января сообщил премьер-министр азиатского государства Синдзо Абэ. По его словам, Токио идёт к решению указанных вопросов без малейших колебаний.
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