https://static.news.ru/photo/a6f293a6-41db-11ea-8c55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аксёнов/twitter.com

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился «к хору врунов», назвав СССР одним из виновников начала Второй мировой войны, считает глава Крыма Сергей Аксёнов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Присоединился к хору врунов, чтобы угодить хозяевам, — написал чиновник на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

27 января Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Зеленский подчеркнул, что теперь Киев и Варшава будут тесно сотрудничать по данному вопросу.

Например, Украина сняла запрет на раскопки на своей территории и польские специалисты вели поисковые работы на территории Львовской области. Теперь Польша планирует восстановить разрушенную могилу Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) в Подкарпатском районе.

Как писал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в пересечении «всех мыслимых и немыслимых границ подлости». Так сенатор отреагировал на слова лидера Незалежной об ответственности СССР за запущенный нацистами смертоносный маховик холокоста.