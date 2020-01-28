Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.dе/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в пересечении «всех мыслимых и немыслимых границ подлости». Так сенатор отреагировал на слова лидера Незалежной об ответственности СССР за запущенный нацистами смертоносный маховик холокоста.

Горел желанием ответить на чествование России в Иерусалиме? Так далеко не заходили даже в Польше, — написал член Совфеда в Twitter.

Как сообщал NEWS.ru, 27 января украинский президент после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой обвинил Советский Союз наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Зеленский подчеркнул, что теперь Киев и Варшава будут тесно сотрудничать по данному вопросу.

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