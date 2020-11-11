Глава ФАС покинул свой пост и стал помощником Мишустина

https://static.news.ru/photo/81f1f9c6-241f-11eb-9109-fa163e074e61_660.jpg Игорь Артемьев Фото: kremlin.ru

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев оставил свою должность и стал помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства, сообщение об этом появилось на сайте кабмина.

Назначить Артемьева Игоря Юрьевича помощником председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий председателя Правительства РФ, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Премьер-министр во время встречи с новым помощником поблагодарил его за работу на прежнем посту, который Артемьев занимал на протяжении 16 лет. По словам Мишустина, за эти года в работе ФАС произошли позитивные изменения, на сегодняшний день российскую антимонопольную службу «уважают во всем мире, она известна». На посту главы ФАС Артемьева сменит Максим Шаскольский, ранее занимавший должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель губернатора Санкт-Петербурга Максим Шаскольский ушёл со своего поста. Временно исполнять обязанности вице-губернатора по вопросам энергетики и тарифного регулирования, которые курировал Шаскольский, будет замгубернатора Максим Соколов.