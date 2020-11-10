Вице-губернатор Петербурга Шаскольский ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/d9c64380-23fe-11eb-8790-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Максим Шаскольский ушёл со своего поста.

Максим Шаскольский завершил работу в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга с 10 ноября 2020 года, — приводит РИА Новости заявление пресс-службы администрации губернатора.

Временно исполнять обязанности вице-губернатора по вопросам энергетики и тарифного регулирования, которые курировал Шаскольский, будет замгубернатора Максим Соколов.

Ранее NEWS.ru писал, что Шаскольского могут назначить новым главой Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС). СМИ со ссылкой на источники писали, что коллективу ФАС уже объявили о намеченной отставке действующего руководителя ведомства Игоря Артемьева.

Среди возможных кандидатов на его пост кроме Шаскольского упоминался руководитель петербургского управления ФАС Вадим Владимиров.