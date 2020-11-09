СМИ: Артемьев в ближайшее время покинет должность главы ФАС

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев может уйти со своей должности, которую он занимает с марта 2004 года. Среди вероятных кандидатов на его пост — вице-губернатор Санкт-Петербурга и руководитель петербургского управления ФАС.
Об отставке Игоря Артемьева уже сообщили коллективу ведомства. Среди кандидатов на его должность называют главу управления ФАС по Санкт-Петербургу Вадима Владимирова и вице-губернатора Максима Шаскольского,
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Как сообщал NEWS.ru, в Кремле ранее прокомментировали отставку ряда министров. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это стандартный процесс ротации, который никак не связан с невыполнением политиками поручений главы государства.