СМИ: Артемьев в ближайшее время покинет должность главы ФАС

https://static.news.ru/photo/bb6653ca-2288-11eb-bc35-fa163e074e61_660.jpg Игорь Артемьев Фото: ФАС России / FAS Russia/facebook.com

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев может уйти со своей должности, которую он занимает с марта 2004 года. Среди вероятных кандидатов на его пост — вице-губернатор Санкт-Петербурга и руководитель петербургского управления ФАС.

Об отставке Игоря Артемьева уже сообщили коллективу ведомства. Среди кандидатов на его должность называют главу управления ФАС по Санкт-Петербургу Вадима Владимирова и вице-губернатора Максима Шаскольского, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и центральном аппарате ФАС.

О вероятной отставке Артемьева также сообщило издание «Открытые медиа», уточнив, что действующий глава ФАС перейдёт на другую «статусную» должность.

Как сообщал NEWS.ru, в Кремле ранее прокомментировали отставку ряда министров. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это стандартный процесс ротации, который никак не связан с невыполнением политиками поручений главы государства.