Глава Еврокомиссии назвала «Северный поток» политическим проектом

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что тему «Северного потока-2» нужно «реинтегрировать в более широкий вопрос» отношений с Россией. По ее словам, в Евросоюзе ранее рассматривали газопровод как экономический проект, но она считает, что он одновременно «в высшей степени политический».

Долгое время мы исповедовали сугубо экономический подход к этой теме. Я убеждена, что это также и в высшей степени политический проект. Россия не собирается менять подход из-за этой инфраструктуры. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос наших отношений с Москвой,— сказала глава Еврокомиссии в интервью нескольким СМИ.

По её мнению, уменьшается надежда, что в связи с проектом отношения с Москвой будут развиваться. Урсула фон дер Ляйен считает, что «поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению».

17 сентября Европарламент принял резолюцию по России. Парламентарии возложили вину за отравление Алексея Навального на руководство РФ и потребовали от всех стран ЕС отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2». В Кремле ранее заявляли, что недоумевают, «почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Работы на объекте завершены более чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны США. Теперь судьба проекта оказалась под вопросом ещё и из-за ситуации с Алексеем Навальным, которого, по заявлению правительства ФРГ, отравили «Новичком» в Сибири. Международное сообщество требует от Москвы провести расследование произошедшего, но в Кремле заявляют, что не видят оснований к этому, писал NEWS.ru.