Глава Еврокомиссии назвала «Северный поток» политическим проектом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что тему «Северного потока-2» нужно «реинтегрировать в более широкий вопрос» отношений с Россией. По ее словам, в Евросоюзе ранее рассматривали газопровод как экономический проект, но она считает, что он одновременно «в высшей степени политический».
Долгое время мы исповедовали сугубо экономический подход к этой теме. Я убеждена, что это также и в высшей степени политический проект. Россия не собирается менять подход из-за этой инфраструктуры. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос наших отношений с Москвой,— сказала глава Еврокомиссии в интервью нескольким СМИ.
По её мнению, уменьшается надежда, что в связи с проектом отношения с Москвой будут развиваться. Урсула фон дер Ляйен считает, что «поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению».
17 сентября Европарламент принял резолюцию по России. Парламентарии возложили вину за отравление Алексея Навального на руководство РФ и потребовали от всех стран ЕС отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2». В Кремле ранее заявляли, что недоумевают, «почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.
Работы на объекте завершены более чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны США. Теперь судьба проекта оказалась под вопросом ещё и из-за ситуации с Алексеем Навальным, которого, по заявлению правительства ФРГ, отравили «Новичком» в Сибири. Международное сообщество требует от Москвы провести расследование произошедшего, но в Кремле заявляют, что не видят оснований к этому, писал NEWS.ru.
Отгрузка первых труб на заводе OMK 22 сентября 2016 г.
ОМК
Исследования для определении оптимального маршрута газопровода «Северный поток - 2» 19 февраля 2016 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Трубы на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия 27 сентября 2016 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Производство труб на заводе Europipe в Мюльхайме 16 января 2017 г.
Nord Stream 2
Логистический центр в Котке 16 марта 2017 г.
Nord Stream 2
Исследование морского дна с судна Stril Explorer 12 апреля 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Аппарат с дистанционным управлением для обнаружения боеприпасов на морском дне 12 апреля 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Перевозка труб в порт Мукран железнодорожным транспортом 26 апреля 2017 г.
Nord Stream 2
Доставка труб в Мукран 24 мая 2017 г.
Wolfram Scheible/Nord Stream 2
Изготовление проволочных каркасов для усиления бетонного покрытия на заводе Wasco в Котке, Финляндия 8 июня 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Погрузка труб в порту Мукран в Германии 26 октября 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Специалист осматривает металлический предмет в ходе работ по очистке трассы газопровода от боеприпасов 30 ноября 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Микротоннели в зоне берегового пересечения в Любмине, Германия 31 июля 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Сварка труб перед протягиванием через микротоннели в зоне берегового пересечения в Германии 31 июля 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Началась укладка газопровода «Северный поток 2» в Финляндии 5 сентября 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Сварка труб на борту судна Solitaire 15 октября 2018 г.
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Cудно Solitaire ведет укладку газопровода в Финском заливе 15 октября 2018 г.
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Погрузка гравия на камнеукладчик FPV Bravenes в Инкоо, Финляндия 15 октября 2018 г
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Судно Solitaire укладывает газопровод в Финском заливе 15 октября 2018 г.
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Сварщики за работой на борту судна Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии 21 ноября 2018 г.
Paul Langrock/Nord Stream 2
Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии 21 ноября 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Специалисты производят очистку труб на борту судна Castoro Dieci 21 ноября 2018 г.
Paul Langrock/Nord Stream 2
Наблюдение за процессом сварки из центра управления на борту Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии 21 ноября 2018 г.
Paul Langrock/Nord Stream 2
Строительные работы на участке берегового пересечения в Любмине, Германия 30 ноября 2018 г.
Walter Graupner/Nord Stream 2
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit недалеко от моста Большой Бельт в Дании 18 декабря 2018 г.
Wolfram Scheible/Nord Stream 2
Береговой участок протяженностью 3,8 км соединяет морскую часть газопровода с береговыми объектами в Кингисеппском районе Ленинградской области 20 декабря 2018 г.
Nord Stream 2 AG/Agiteco
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах 26 февраля 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах 26 февраля 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Установка криволинейных участков газопровода на строительной площадке в Любмине 5 апреля 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Коффердам на российском береговом участке 1 июня 2019 г.
Nord Stream 2
Надводная сварка захлёстного стыка 12 августа 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Строительные работы на площадке приёма ДОУ в Любмине 13 августа 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Cтроительство на российском участке в Нарвском заливе в Кингисеппском районе Ленинградской области 29 февраля 2020
Nord Stream 2
Трубы в порту Мукран 8 августа 2020 г.
imago-images.de/Global Look Press
Cудно "Академик Черский" в порту Мукран 11 сентября 2020 г.
Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Судно снабжения Иван Сидоренко прибыло в логистический хаб Северного потока - 2
energybase.ru
Судно "Академик Черский" в порту Мукран 8 сентября 2020 г