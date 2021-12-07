Глава ЦРУ признался, что поседел после работы в России и Иране

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в интервью для газеты The Wall Street Journal заявил, что сильно поседел за время своей работы послом США в России. Он занимал эту должность с 2005 по 2008 год.

Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году, — рассказал Бёрнс.

Он уточнил, что переговоры были связаны с ядерной сделкой, заключённой в 2013 году с Ираном.

Ранее директор ЦРУ заявил, что не стоит недооценивать российского президента Владимира Путина, у которого есть «аппетит к риску» в контексте Украины. По мнению главы американской разведки, на это нужно ответить действиями по сдерживанию и возможностями дипломатии. Бёрнс озвучил своё мнение на фоне предстоящей беседы Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Защищённая линия будет впервые использована президентами, основной темой разговора станет конфликт на Украине и возможные пути его решения.

До этого глава ЦРУ посетил Москву, где обсуждал с представителями российских властей вопросы кибербезопасности и необходимость борьбы с преступниками в этой сфере. С Бёрнсом встретились секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, обсудив отношения РФ и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что с Бёрнсом по телефону общался Владимир Путин. В разговоре были затронуты темы двусторонних отношений и региональных конфликтов.