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Президент России Владимир Путин 2 октября сообщил, что страна никогда не ставила перед собой задачи «уйти от доллара». Глава государства сказал это, отвечая на вопросы в рамках Российской энергетической недели.

Президент подчеркнул, что РФ не собирается отказываться от доллара как от платёжного инструмента. Мы, кстати говоря, никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платёжного инструмента. Но...