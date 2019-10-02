Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила о своём желании посетить Россию для обсуждения насущных вопросов.
Я бы хотела посетить Москву, чтобы обсудить ряд вопросов. Некоторые из них связаны с кризисами, которые нам нужно урегулировать, — цитирует её РИА Новости.
Она не уточнила возможные даты своего визита.
Как ранее писал News.ru, президенты России и Венгрии подпишут ряд двусторонних соглашений в рамках визита Владимира Путина в Будапешт 30 октября, заявил News.ru глава венгерского МИД Петер Сийярто.
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