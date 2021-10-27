Генпрокурор рассказал о работе экстремистов в России и Белоруссии
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
12:51, 28 октября 2021
Генеральный прокурор РФ Игорь КрасновФото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
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Генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что террористы и экстремисты пытаются дестабилизировать обстановку в России и республике. Это вызывает озабоченность, сообщается на сайте президента Белоруссии.
Сегодня особую взаимную озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России и в Беларуси извне. Путём в том числе активизации экстремистских и террористических группировок, — сказал Краснов.
Он пояснил, что такие «вызовы» имеют особое значения из-за ситуации в Афганистане. По его словам, Россия и Белоруссия должны скорректировать вопросы безопасности на всём пространстве СНГ.
Генпрокурор также добавил, что в центре внимания прокуратур двух стран также будут находиться вопросы охраны прав социально незащищённых слоев населения, окружающей среды, борьбы с коррупцией, противодействия домашнему насилию и преступлениям против детей.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал жёстко пресекать распространение экстремистских идей среди молодёжи и принимать превентивные меры. По его словам, нужно воспитывать в подрастающем поколении неприятие различных форм антиобщественного поведения.