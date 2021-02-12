Генерал СБУ предрёк Украине потерю Донбасса за два месяца

https://static.news.ru/photo/5b80bf0c-6e1b-11eb-8ebe-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Киев окончательно потеряет Донбасс, если откажется от выполнения условий Минских соглашений. Такое мнение высказал бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.

По мнению генерала, Россия «всё сделает красиво», не прибегая к участию «зелёных человечков». В итоге всё будет сделано от имени и волею жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Если мы отказываемся официально от минских договорённостей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области, — сказал Вовк в эфире телеканала «Наш».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми народными республиками. Это произошло на фоне смены власти в стране в результате силового переворота. Официальный Киев с тех пор пытается установить контроль над территориями.

Для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Киев и власти республик Донбасса постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что минские договорённости почти невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Однако, по его словам, в Киеве постараются сделать так, чтобы сработали принципы, заложенные в соглашениях.