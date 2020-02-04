Депутат от «Справедливой России», экс-футбольный тренер Валерий Газзаев стал главой комитета Госдумы по делам национальностей. Он сменил на этом посту Олега Николаева.
Николаев перешёл на работу в Чувашию, став временным главой республики, после того как президент уволил Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Газзаев занимал должность зампреда комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи,
Ранее NEWS.ru сообщало, что Газзаев назвал назначение Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера достойным.
Депутат Александр Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике и информационным технологиям после отставки Леонида Левина.
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