https://static.news.ru/photo/67553dde-4753-11ea-a32d-fa163e074e61_660.jpg Валерий Газзаев Фото: duma.gov.ru

Депутат от «Справедливой России», экс-футбольный тренер Валерий Газзаев стал главой комитета Госдумы по делам национальностей. Он сменил на этом посту Олега Николаева.

Николаев перешёл на работу в Чувашию, став временным главой республики, после того как президент уволил Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Газзаев занимал должность зампреда комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщало, что Газзаев назвал назначение Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера достойным.

Депутат Александр Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике и информационным технологиям после отставки Леонида Левина.