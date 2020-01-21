Чернышенко давно в спорте. Во-первых, он руководил подготовкой к Олимпийским играм в Сочи, во-вторых, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), президентом которой он является, на данный момент самая успешная лига не только в России, но и Европе. На всех должностях он успешно справлялся со своей работой. Поэтому считаю его кандидатуру на посту вице-премьера достойной, — сказал Газзаев NEWS.ru.