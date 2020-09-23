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ФРГ, Словакия и Литва не признали Лукашенко главой РБ после инаугурации

14:56, 23 сентября 2020

Германия не признала Александра Лукашенко главой Белоруссии даже после его инаугурации, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Германия не признаёт Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации, — цитирует дипломата DW в соцсети Twitter.

Аналогичного мнения придерживается Словакия, рассказал руководитель МИД страны Иван Корчок.

Кроме того, легитимность Лукашенко отказалась признавать Литва. Об этом сообщил президент прибалтийской страны Гитанас Науседа.

Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Их результат незаконен. Никакая церемония — помпезная или секретная — не изменит этого неоспоримого факта, — написал политик на своей странице в социальной сети Twitter.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что с сегодняшнего дня не признает Александра Лукашенко, который провёл тайную инаугурацию, легитимным президентом страны.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии во Дворце Независимости. На церемонию было приглашено несколько сотен человек, в частности высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. При этом за несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии, писал NEWS.ru.

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