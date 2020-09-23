ФРГ, Словакия и Литва не признали Лукашенко главой РБ после инаугурации

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Германия не признала Александра Лукашенко главой Белоруссии даже после его инаугурации, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Германия не признаёт Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации, — цитирует дипломата DW в соцсети Twitter.

Аналогичного мнения придерживается Словакия, рассказал руководитель МИД страны Иван Корчок.

Alexander #Lukashenko , inaugurated today, has no legitimacy to lead his country. He is responsible for presidential elections in #Belarus which were neither free nor fair. Slovakia stands with citizens of Belarus. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) September 23, 2020

Кроме того, легитимность Лукашенко отказалась признавать Литва. Об этом сообщил президент прибалтийской страны Гитанас Науседа.

Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Их результат незаконен. Никакая церемония — помпезная или секретная — не изменит этого неоспоримого факта, — написал политик на своей странице в социальной сети Twitter.

Presidential elections in #Belarus were neither free nor fair. Election result is illegal. No ceremony - pompous or secret - will change this indisputable fact or create illusion of legitimacy. I urge to organize new elections based on dialogue w/civil society & @OSCE observation — Gitanas NausÄda (@GitanasNauseda) September 23, 2020

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что с сегодняшнего дня не признает Александра Лукашенко, который провёл тайную инаугурацию, легитимным президентом страны.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии во Дворце Независимости. На церемонию было приглашено несколько сотен человек, в частности высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. При этом за несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии, писал NEWS.ru.