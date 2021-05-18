Песков рассказал, готов ли Путин забыть о словах Байдена

https://static.news.ru/photo/ed1b3f44-b891-11eb-8299-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, готов ли Владимир Путин в случае проведения саммита с американским коллегой Джо Байденом забыть о том, что он назвал его убийцей. Представитель Кремля ответил, что на повестке дня стоят более важные темы, передаёт ТАСС.

По его словам, вопрос стратегической стабильности касается всего мира. Кроме того, Москвы волнуют отношения с Вашингтоном.

Вы знаете, наверное, этот инцидент (слова Байдена. — NEWS.ru) — это не главное. Всё-таки речь идет о стратстабильности — это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двухсторонних отношений. Вот это вот главные темы, которые на повестке дня, — отметил Песков.

В марте 2021 года отношения США и России резко ухудшились из-за того, что президент США назвал Путина убийцей в интервью телеканалу ABC News. Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Путин в ответ пожелал ему здоровья и сказал, что «кто так обзывается, тот так и называется». После этого Песков сказал, что в Кремле ожидали лучшего от первых 100 дней президентства Джо Байдена.

13 апреля Байден позвонил Путину. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение.