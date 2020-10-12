ЕС продлил санкции за применение химоружия

https://static.news.ru/photo/559a26a4-0c65-11eb-b480-fa163e074e61_660.jpg Руслан Боширов и Александр Петров Фото: Russia Today/Global Look Press

Совет Евросоюза продлил до 16 октября 2021 года все санкции за применение химического оружия. Они введены, в частности, против двух россиян Петрова и Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей в Солсбери.

В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек — пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырьмя — с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Также санкции введены в отношении одной организации — сирийского Центра научных исследований и изысканий, — говорится в заявлении Совета ЕС.

Покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено 4 марта 2018 года в городе Солсбери. Спецслужбы нашли отравляющее вещество из группы «Новичок» на дверной ручке их дома. После выписки из больницы отец и дочь сменили личности и уехали из страны.

Летом жертвами этого же яда, как считает Лондон, стали двое жителей соседнего города Эймсбери. Они нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье и скончалась. Её приятель выжил, но позже его парализовало.

В сентябре 2018-го прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении, — Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагается, что это агенты и это их ненастоящие имена). Власти королевства считают, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём.