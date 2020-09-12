Эрдоган напомнил Макрону о крови на руках властей Франции

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Турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону серьёзными проблемами. Подобную реакцию Анкары вызвали слова представителя Парижа о более жёстких санкциях против Турции. С подобной просьбой Париж обратился к ЕС.

При этом Макрон уточнил, что речь идёт именно о властях Анкары, а не о жителях республики, которые, по мнению президента Франции, «заслуживают большего, чем правительство Эрдогана». Руководитель европейской страны подчеркнул, что Турция перестала являться партнёром в Средиземноморье, пишет РИА Новости.

Не связывайтесь с Турцией и турецким народом <...> Вы не можете учить нас гуманности, — отметил Эрдоган во время симпозиума в честь 40-й годовщины военного переворота 12 сентября 1980 года в Турции. Лидера цитирует агентство Anadolu.

Представитель Анкары напомнил Парижу о войне Алжира за независимость и геноциде в Руанде. Конфликты привели к гибели более чем миллиона человек, чья кровь, по мнению Эрдогана, на руках властей Франции. Лидер Турции напомнил, что говорил Макрону об этом во время личных встреч.

Отношения между Грецией и Турцией обострились с началом сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье, которые проводит турецкое судно Oruç Reis. Этот регион, по мнению греческой стороны, является её исключительной экономической зоной. В этой связи ВС Греции приведены в повышенную боевую готовность. Страны обвиняют друг друга в незаконных соглашениях о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны. Также Турция проводит исследования в местности, которую считает своей исключительной экономической зоной Кипр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лагерь мигрантов и беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, в котором размещались почти 13 тысяч человек, полностью сгорел. Очаги возгорания появились одновременно по всему его периметру, что может говорить о поджоге.