Лагерь мигрантов сгорел на острове Лесбос

Лагерь мигрантов и беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, в котором размещались почти 13 тысяч человек, полностью сгорел. Очаги возгорания появились одновременно по всему его периметру, что может говорить о поджоге.
Об этом
Ночь на Лесбосе прошла чрезвычайно тяжело, несколько огненных фронтов вспыхнули одновременно как по периметру лагеря Мориа, так и в лесных районах Ватуса и Антисса муниципалитета Западного Лесбоса, — рассказало телевидение.
Губернатор Северного Эгейского моря Костас Мутзурис отметил, что люди уходили в сторону гор, надеясь тем самым избежать заражения коронавирусом. Начавшиеся беспорядки он назвал спонтанной реакцией людей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение ужесточить масочный режим в стране. Ношение масок стало обязательным в общественных местах во всех провинциях государства. Снимать средства индивидуальной защиты разрешено только дома из-за роста случаев заражения коронавирусом.
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