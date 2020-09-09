Лагерь мигрантов сгорел на острове Лесбос

https://static.news.ru/photo/dccbc130-f25e-11ea-b2af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Movement On The Ground/facebook.com

Лагерь мигрантов и беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, в котором размещались почти 13 тысяч человек, полностью сгорел. Очаги возгорания появились одновременно по всему его периметру, что может говорить о поджоге.

Об этом сообщает греческое телевидение ERT. Отмечается, что огонь возник вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере. Пожарная служба рассказала о десяти очагах огня. Ситуацию усугублял сильный ветер. Начались беспорядки, мигранты и беженцы нашли укрытие в окрестных поместьях и горах.

Ночь на Лесбосе прошла чрезвычайно тяжело, несколько огненных фронтов вспыхнули одновременно как по периметру лагеря Мориа, так и в лесных районах Ватуса и Антисса муниципалитета Западного Лесбоса, — рассказало телевидение.

Губернатор Северного Эгейского моря Костас Мутзурис отметил, что люди уходили в сторону гор, надеясь тем самым избежать заражения коронавирусом. Начавшиеся беспорядки он назвал спонтанной реакцией людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение ужесточить масочный режим в стране. Ношение масок стало обязательным в общественных местах во всех провинциях государства. Снимать средства индивидуальной защиты разрешено только дома из-за роста случаев заражения коронавирусом.