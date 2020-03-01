https://static.news.ru/photo/119bc710-5c60-11ea-a5d5-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Для этого 5 марта он прилетит в РФ, сообщили в администрации турецкого лидера.

Как ожидается, в ходе встречи политики обсудят ситуацию, которая сложилась в сирийской провинции Идлиб. Она обострилась после того, как в результате удара правительственных войск САР по региону погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана не будет простой, писал NEWS.ru.