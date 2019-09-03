https://static.news.ru/photo/2e5c25e4-ce48-11e9-8f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты движения «Голос», проанализировав итоги выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих региональных выборах, пришли к выводу, что в 2019 году избирательная система столкнулась с самым серьёзным кризисом со времён протестов 2011–2012 годов.

Ускоряется процесс деградации самого института выборов. Всё это происходит на фоне растущего запроса общества на участие в принятии решений, — цитирует «Профиль» доклад «Голоса».

Самыми горячими и обсуждаемыми эксперты назвали выборы в Мосгордуму и губернаторскую кампанию в Санкт-Петербурге.

Как писал News.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму устарели и нуждаются в обновлении. Комментируя прошедшие в столице протестные акции, глава ЦИК заявила, что хотела бы как можно более конкурентных выборов с участием всех кандидатов.