https://static.news.ru/photo/ddda81f6-4ce1-11ea-af95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по поправкам в Конституцию России предложит Госдуме закрепить право бывших руководителей страны на пожизненное членство в Совете Федерации. Как отметил сопредседатель группы, депутат Павел Крашенинников, опыт экс-президентов может «приносить очевидную пользу».

За ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации, — отметил депутат, уточнив, что бывший глава государства сможет стать сенатором даже при досрочной отставке.

Положение о статусе экс-президентов, по словам Крашенинникова, попало во вторую версию законопроекта о поправках, который скоро рассмотрит Государственная дума. Кроме того, авторы изменений в Конституцию предложили увеличить с 17 до 30 число назначаемых президентом сенаторов, а также ввести в Совфед семь пожизненных членов.

Крашенинников заявил, что рабочая группа проанализировала опыт российского парламента и работу сенатов «в различных странах», поэтому такое укрепление верхней палаты пойдёт на пользу.

Сегодня лишь Дмитрий Медведев, руководивший страной в 2008–2012 годах, может претендовать на пост пожизненного сенатора. Последний, согласно действующим законам, президентский срок Владимира Путина завершится в 2024 году.

Как писал NEWS.ru, российские власти рассчитывают провести голосование по поправкам в среду, 22 апреля, которую специально хотят сделать выходным днём.