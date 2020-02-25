Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен объединиться с партией «Единая Россия». При этом сама политическая организация проведёт ребрендинг.
В названии сохранится слово «Россия»,
Кандидатами на эти должности являются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Объединительный съезд назначен на ближайшее время, а сам процесс завершится до сентября: в противном случае партия потеряет право на участие в выборах в Государственную думу в 2021 году.
По данным информаторов издания, инициатива принадлежит главе исполнительного комитета ОНФ Михаилу Кузнецову.
Ранее, как писал NEWS.ru, двоих чиновников и главу муниципального района Саратова Сергея Гунина, Сергея Латанова и Александра Гончарова исключили из партии «Единая Россия», в которой они раньше состояли. Причиной стало их состояние алкогольного опьянения во время поездки за рулём.
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