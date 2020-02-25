https://static.news.ru/photo/96b2a8d6-5802-11ea-ba7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен объединиться с партией «Единая Россия». При этом сама политическая организация проведёт ребрендинг.

В названии сохранится слово «Россия», передаёт «Медуза» со ссылкой на источники. Также вместо одного лидера партией будут управлять сразу три председателя. При этом действующий глава Дмитрий Медведев не станет одним из них.

Кандидатами на эти должности являются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Объединительный съезд назначен на ближайшее время, а сам процесс завершится до сентября: в противном случае партия потеряет право на участие в выборах в Государственную думу в 2021 году.

По данным информаторов издания, инициатива принадлежит главе исполнительного комитета ОНФ Михаилу Кузнецову.

Ранее, как писал NEWS.ru, двоих чиновников и главу муниципального района Саратова Сергея Гунина, Сергея Латанова и Александра Гончарова исключили из партии «Единая Россия», в которой они раньше состояли. Причиной стало их состояние алкогольного опьянения во время поездки за рулём.