Долгих: от Сталина до Путина

Владимир Иванович Долгих относился к очень немногочисленному числу фигур, которые своей биографией связывали сразу несколько эпох. Бывший директор Норильского ГОКа, первый секретарь Красноярского крайкома КПСС, кандидат в члены политбюро ЦК партии. Куратор военно-промышленного комплекса, который во времена СССР фактически составлял несущий скелет всей социалистической экономики.

С точки зрения современных оценок, Владимир Долгих был как раз таким технократом, на которых и ныне власть стремится опираться. Высокий профессионализм и нацеленность на конечный экономический результат без оглядки на идеологические штампы и ложные теории. Видимо, поэтому бывший кандидат в члены политбюро вписался и в нынешние реалии, особенно не поступаясь принципами. То, что много десятилетий назад создавалось в Красноярском крае, в Норильске его руками и компетентностью, продолжает и сейчас вовсю служить интересам страны. А вопрос нынешнего перераспределения прибыли лежал уже за границами его восприятия дела.

В некотором смысле Долгих, как и Ельцину, повезло, что Михаил Горбачёв быстро изгнал его с партийного Олимпа. Поговаривали, что Михаил Сергеевич видел в нем потенциального соперника, а потому предпочел отправить его в политическое небытие. Однако, как мы помним, Горбачёв избавился от большинства коллег по политбюро. И в числе его потенциальных соперников фигурировали и Романов, и Гришин. Но отставник Долгих, что называется, не нёс никакой ответственности за все горбачёвские «свершения». Никоим образом не ассоциировался в общественном сознании с теми противоречивыми годами перестройки и ускорения. А это был большой плюс для его и деловой, и человеческой репутации.

Владимир Долгих (второй справа) council.gov.ru

Надо сказать, что о Долгих и о некоторых его коллегах вспомнили, когда их решил собрать столичный мэр Лужков, который в первые годы своего правления ездил на «Чайке» и покровительствовал своим недавним советским руководителям. Среди тех, кому особым мэрским распоряжением за счёт города значительно подняли пенсионные выплаты был и Владимир Иванович. Более того, среди тех фигур советского прошлого он был, пожалуй, самым заметным и интересным. Как тут было не вспомнить многолетнего московского босса Виктора Гришина, который таких почестей не дождался и умер в очереди в собесе.

Впрочем, Долгих, несмотря на преклонный возраст, оставался активным и даже возглавил в столице влиятельное красноярское землячество. Ну, а когда уже в нулевых стала заметна некоторая ностальгия по советским временам, фигура Владимира Ивановича стала ещё более востребованной. Мандат депутата Госдуму, а потом и кресло сенатора от Москвы. Долгих не был замечен в громком восхвалении режима, но с одобрением отзывался о близких его сердцу мерам по восстановлении промышленного и военного потенциала. Особенно, когда в производство, наконец, пошли технологические задумки, первые чертежи которых увидели свет ещё в бытность Долгих куратором советского ОПК.

Времена не выбирают. В них живут и умирают. Владимир Долгих защищал страну в войну солдатом, молодым инженером её восстанавливал, согласился на уговоры Леонида Брежнева поменять директорское кресло на кресло большого партийного начальника с условием иметь возможность довести до ума ряд своих проектов. Спорил с «реформатором» Горбачёвым, и принял курс Владимира Путина. Мало кому было дано жить так ярко и так долго.