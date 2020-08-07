Кто не помнит строку из некогда популярной песни: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Дмитрий Медведев вроде бы был отправлен на «запасный путь», на специально для него придуманную должность заместителя руководителя Совета безопасности России. Тогда некоторые деятели даже льстиво сравнили экс-премьера с вице-президентом, поскольку, мол, шеф Совбеза — президент.

Да, Дмитрий Анатольевич получил должность, престижный офис и аппарат помощников, что, конечно, не могло компенсировать утрату значительной части влияния и возможностей. При этом до последнего момента не утихали страсти по поводу усиления позиций Совбеза, поскольку компактный консультативный совет профессионалов выглядит куда эффективнее того же Госсовета. И резкое увеличение бюджета этого органа может свидетельствовать только о том, что расширение задач требует в том числе и расширения аналитического аппарата СБ, и усиления технических возможностей экспресс-обработки потока информации. То есть основы для принятия быстрых и обоснованных рекомендаций и решений. Во всяком случае, именно Совбез был оперативно собран для обсуждения проблемы ареста в Белоруссии 33 россиян, предполагаемых сотрудников некоего ЧОП.

Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/РИА Новости

Понятно, что чем влиятельнее орган, тем заметнее и его первые лица, в первую очередь Дмитрий Медведев и Николай Патрушев. И причисление экс-премьера к лицам, имеющим право на дипломатический «зелёный» паспорт, свидетельствует о его особом, статусном положении. Пока, правда, неизвестно, сможет ли Медведев проводить заседания Совбеза в отсутствие президента.

Между тем в последнее время и сам Дмитрий Анатольевич отличается в политическом плане особыми выражениями. Пожалуй, его самым сильным выступлением можно посчитать требование об ужесточении доступа мигрантов к рабочим местам, круг которых из-за пандемии и карантина заметно сузился. В трактовке Медведева необходимо, во-первых, давать разрешение на работу тем гастарбайтерам, чью востребованность подтвердит конкретный работодатель. А во-вторых, работодатель должен нести за приглашённых полную ответственность.

Тем самым можно будет не ущемлять коренные интересы граждан России и избегать ситуации роста криминала среди мигрантов, не нашедших применения своему труду и потерявших средства к существованию. Фактически Медведев выказал себя сторонником системы использования привозной рабсилы, давно сложившейся в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Понятно, что ныне в России тема неконтролируемого потока трудовых мигрантов едва ли не самая острая. Особенно на фоне постпандемийных проблем — банкротства малых и средних предприятий, роста безработицы, распространения в среде мигрантов из Средней Азии откровенно экстремистских идей. И пока президент говорит о необходимости притока в страну иностранной рабочей силы, Медведев высказывается в унисон со сторонниками куда более жёсткого подхода к миграции. Вряд ли выступление экс-премьера — это ни с кем не согласованный экспромт. Но, видимо, ему будет позволено делать жёсткие заявления и выдвигать нестандартные инициативы, которые неуместно озвучивать самому Владимиру Путину.

Заодно возникает эффект так ловко всегда используемой американцами разноголосицы на высшем уровне. Неслучайно именно Медведев открыто заявил, что российско-белорусские отношения стали разменной монетой в предвыборной кампании в Белоруссии и что «последствия этого будут печальными».

Но главное — экс-премьер не уходит в политическую тень. При этом отныне непопулярные меры не связаны с его именем. Всё это работает на широко распространённое убеждение, что при любых поворотах именно Дмитрий Анатольевич остаётся главным кандидатом в преемники. В конце концов, 54 года — самый расцвет для политика.