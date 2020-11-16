К чему нас готовят: Мишустин спешно зачищает власть

Итак, у главы правительства Михаила Мишустина, как у всякого уважающего себя премьера, будет своя реформа госуправления. По словам Михаила Владимировича, её долго откладывали, но теперь ей дадут старт с 1 января 2021 года, начав оптимизацию структур управления министерств и ведомств и — вишенка на торте — сокращение штатов. Причём в основном за счёт незаполненных вакансий. На федеральном уровне — на пять процентов, а в регионах — на десять.

Важная деталь: после всех предусмотренных шагов у ведомств останутся все их ресурсы. В переводе на общечеловеческий язык это означает, что по старой, ещё советской традиции счастливчикам, оставшимся в министерских кабинетах, таким образом повысят зарплату, не прибегая к резервам Минфина.

Конечно, нюансы надвигающейся реформы пока до конца не ясны. В частности, не понятно, сами ли министерства будут выбирать пути оптимизации своих подразделений или в игру вступит некая третья надведомственная сила с участием просвещённой экспертной общественности и депутатского корпуса. Давно известно, что поручить чиновникам самим себя реформировать, означает, на практике превратить реформу в показуху с бурной имитацией изменений. Никита Михалков, помнится, называл таких горе-реформаторов «кипучими бездельниками».

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А что касается сокращения штатов, то этот бесконечный процесс давно вошёл у нас в фольклор. Ещё Аркадий Райкин любил на этот счёт поиронизировать, уверяя, что начнут они, конечно, с уборщицы и на том и остановятся. Анастас Микоян сравнивал сокращение штатов в советских учреждениях с пуганием ворон, которые взлетят, разогнанные суровыми призывами и угрозами, полетают, полетают, а потом опять рассядутся по тем же веткам. А уж только ленивый не сравнивал бюрократию со змеем, у которого при отрубании одной головы (сокращении штатов) на том же месте вырастало сразу две. Тем более что традиционно и значимость начальника определялась не столько эффективностью его аппарата, сколько наличием у него в подчинении большого числа сотрудников и отделов.

Не стоит даже пытаться вспомнить, сколько раз уже у нас сокращали штаты чиновников то на пять, то на десять процентов. Притом что давно все эксперты сошлись на мысли, что надо не абстрактный штат сокращать, а ликвидировать целые структуры. Тогда и можно добиться оптимизации штатного аппарата, соотношения численности и результативности. Иначе через какое-то время сохранённые структуры снова заполнятся. И непонятно, откуда в министерствах столько вакансий, которые, по словам Михаила Владимировича, и собираются резать, чтобы, как говорится, не по живому. Не исключено, что речь идёт о малопрестижных и низкооплачиваемых позициях на самых низких ступеньках чиновничьей иерархии — специалистах первой и второй категории.

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Хотя вроде обещают сокращать даже позиции замминистров. Притом, только что у самого Мишустина появился десятый заместитель. И как тут не вспомнить, как у другого премьера, Михаила Фрадкова, изначально был один зам, он же — первый.

Так что, пока очередная реформа большого оптимизма не внушает. Была у нас реформа по Дмитрию Козаку, которая на финише оказалась в значительной степени выхолощенной, теперь будет реформа Михаила Мишустина. Притом что, конечно, хочется верить во всё лучшее и наиболее разумное. Тем более что опыт ковидной работы на удалёнке, ведущаяся широкая цифровизация госуправления, совершенствование стимулирования путём гибкой премиальной системы должны позволить по-новому взглянуть на в общем-то приевшиеся проблемы.

Оптимизма добавляет и то обстоятельство, что на все реформаторские опции отведено только три месяца. Так что итогов очередной реформы ждать совсем недолго.