https://static.news.ru/photo/c55cee92-ea68-11e9-a2fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Госдумы РФ на время приостановят командировки в Соединённые Штаты Америки из-за инцидента с Ингой Юмашевой, рассказала советник председателя парламента по СМИ Анастасия Кашеварова.

В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены, — говорится в сообщении в её Telegram-канале.

Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», задержали в аэропорту мегаполиса. Сотрудники Федерального бюро расследований допрашивали её почти час, при этом задавали «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент.

После возвращения в Россию Юмашева выразила признательность сотрудникам МИД РФ за содействие в сложившейся в Соединённых Штатах ситуации.

Отдельно она отметила роль посла России в США Анатолия Антонова, который выразил протест из-за действий американских властей. Юмашева добавила, что несмотря на инцидент, её поездка в Штаты прошла плодотворно, а ситуация в аэропорту в очередной раз показала «единство и силу взаимовыручки», писал News.ru.