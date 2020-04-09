Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил депутатам отказаться от зарплат за апрель, дабы отправить немалые средства на поддержку врачей, находящихся на передовой борьбы со злосчастным вирусом. Естественно, тут же на него посыпались обвинения в популизме. Дескать, кто только не пытается хайповать на вирусном кризисе.

Но, с другой стороны, недаром же президент Болгарии Румен Радев довольно резко обратился к отцам-законодателям своей страны, обвинив их в том, что, пока многие болгары голодают, их представители, что называются, жируют. И депутаты правящей партии, выступающей за европейское развитие, тут же изъявили готовность отказаться от своего содержания на всё время вспыхнувшего вирусно-социального кризиса. И, собственно, никакой сенсации и проявления площадного популизма в таком коллективном демарше «братушки» не увидели. Более того, теперь таких посильных жертв требуют от министров и прочих высокопоставленных лиц.

Впрочем, и у нас предложение Миронова напомнило брошенный в воду камень, от которого пошли круги. Не упустил своего и лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, который вообще предлагает, чтобы только треть депутатов продолжала бы работать за зарплату, а остальные защищали бы интересы своих избирателей как бы на безвозмездной основе. Пока молчание хранят единороссы, но ситуация такова, что как-то реагировать всё равно придётся. И это притом, что ещё совсем недавно один видный член фракции партии власти публично оправдывал приобретение для не самых бедных россиян с мандатами дорогих авто за казённый счёт. Да и попытка пристыдить депутатов непомерными, по российским мерками, пенсиями также, как мы помним, разбилась о стену показного коллективного спокойствия. Если не сказать, равнодушия.

Антон Шипулин duma.gov.ru

Пока только «парламентский прозелит» от «Единой России», недавний биатлонист-чемпион Антон Шипулин обязался переводить половину своей заплаты ветеранским организациям свердловского города Серова, от которого и был избран в Госдуму. А это, даже по самым скромным подсчётам, 160 тысяч в месяц. Для уральского города немалые деньги. Зарплаты же наших парламентариев колеблются от 320 до 400 тысяч. А в целом, учитывая разного рода привилегии и льготы, считается, что содержание одного депутата в среднем обходится нам с вами ежемесячно в 1,5 миллиона рублей. Так что, в принципе, отцам-законодателям есть чем пожертвовать в пользу тех же врачей или ветеранов, вынужденных в преддверии годовщины Победы хорониться по домам.

Словом, Сергей Миронов, приостановивший деятельность своей партии на период пандемии, сделал ход, который в принципе ожидаем. Тем более, что среди парламентариев у нас немало реально очень состоятельных господ. Во всяком случае, он перебросил мячик на площадки коллег, которым остается либо играть на повышение, либо уйти в глубокую самоизоляцию. А если депутаты всё-таки решат оторвать от себя хотя бы половину жалованья, то очередь может дойти и до министров.