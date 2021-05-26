Депутат ГД: немецкие НПО в России пытались оправдывать терроризм

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Попытки оправдания террористической деятельности и поощрения националистических и сепаратистских настроений предпринимали признанные нежелательными на территории РФ немецкие неправительственные организации (НПО). В свою очередь посольство Германии не прислушивалось к предостережениям со стороны России. Об этом заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

По словам Пискарёва, которые приводятся в Telegram-канале комиссии, деятельность ряда немецких НПО неоднократно попадала в поле зрения Госдумы.

О деструктивной деятельности этих НПО мы проинформировали посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра в ходе встречи в апреле в Государственной думе, — заявил депутат.

По словам Пискарёва, речь шла о попытках оправдания террористической деятельности, противодействии топливно-энергетическим проектам страны, а также культивировании националистических и сепаратистских настроений, попытках искажения истории и дискредитации деятельности РФ в борьбе с коронавирусом.

Однако, согласно признанию российского депутата, эти сигналы услышаны не были.

В среду, 26 мая, Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность трёх НПО из Германии. Ранее в списке нежелательных уже состояла 31 организация, теперь к ним прибавились «Форум русскоязычных европейцев», Центр либеральной современности и «Немецко-русский обмен».