Дегтярёв прокомментировал уголовное дело, заведённое против него на Украине

https://static.news.ru/photo/f29120e6-5960-11eb-9cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает фарсом уголовное дело о финансировании террористической деятельности, возбуждённое против него и других членов ЛДПР на Украине. Дегтярёва, а также лидера партии Владимира Жириновского и его первого заместителя Алексея Диденко подозревают в призывах к сбору средств для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Никакой необходимости комментировать этот фарс я не вижу. Вероятно, в Киеве считают, что начать войну против двух своих регионов, Донбасса и Луганска, — это нормально, а организовывать доставку гуманитарной помощи страдающему мирному населению — преступление, — цитирует «Царьград» Дегтярёва.

Глава Хабаровского края уточнил, что в Луганской и Донецкой областях живут русские люди и он не мог остаться в стороне от их бед, поэтому и участвовал в организации гуманитарной помощи. Дегтярёв уточнил, что речь идёт о поставках продовольствия, одежды и лекарств.

19 января, когда в Киеве начнётся рассмотрение этого дела, Дегтярёв планирует находиться на своём рабочем месте. Он подчеркнул, что в Хабаровском крае «есть немало вопросов, которые необходимо решать», а не заниматься «позорным для организаторов судебным процессом в Киеве».

Статья «Финансирование терроризма» по украинскому УК предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Дегтярёв призвал повсюду ставить памятники Владимиру Путину, особенно в Крыму. Дегтярёв вообще отличается неординарным мышлением и революционными инициативами, в числе которых особый резонанс вызвали его предложения о полном запрете хождения доллара в стране и о предоставлении женщинам бюллетеня в критические дни.