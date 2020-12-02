ЦИК просят оценить целесообразность партийных праймериз на выборах в РФ

https://static.news.ru/photo/2a517c34-34bc-11eb-8a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральную избирательную комиссию России просят оценить целесообразность обязательных партийных праймериз перед президентскими или думскими выборами. С соответствующим письмом к главе Центризбиркома Эллы Памфиловой обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Аналогичные письма он направил законодателю — председателям обеих палат Федерального Собрания РФ.

Свою инициативу эксперт объяснил снижающимся в последнее время интересом российского избирателя к электоральным процедурам. В частности, прошедшие в 2016 году выборы депутатов Государственной думы зафиксировали рекордно низкую явку — 48%, тогда как ранее число избирателей, приходивших проголосовать на выборах в нижнюю палату парламента, стабильно превышало 50-процентную отметку. По мнению Орлова, столь низкий процент проголосовавших в 2016 году, по сравнению с предыдущими выборными циклами, очевидно свидетельствует о недостаточной вовлечённости населения в политические процессы.

Проведение первичных выборов в РФ могло бы стать актуальным в рамках предстоящей президентской избирательной кампании 2024 года. Праймериз поможет сформировать более ясную картину избирателям и позволит им ответственно подойти к процессу голосования. Антон Орлов директор Института исследования проблем современной политики директор Института исследования проблем современной политики

Эксперт уверен, что эффективным инструментом повышения интереса к деятельности политических партий могла бы стать обязательная процедура праймериз для всех партий, участвующих в общероссийских выборах, — депутатов Государственной думы и президента РФ. Подобная практика уже успешно применяется не только в США, но и в целом ряде стран. В России партия «Единая Россия» также активно применяет процедуру праймериз.

В свою очередь политический юрист Антон Тимченко напомнил, что процедура отбора кандидатур для выдвижения на выборах — это внутреннее дело партии.

Безусловно, введение обязательных праймериз способно несколько оживить внутрипартийную конкуренцию. Однако едва ли это способно как-то значительно повысить явку в дни голосования или интерес к выборам в целом. Антон Тимченко политический юрист политический юрист

По мнению юриста, на повышение явки больше влияет ощущение у избирателя возможности влияния на результат выборов.