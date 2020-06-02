ЦИК организует за границей 250 участков для голосования по поправкам

https://static.news.ru/photo/571366ba-a4d4-11ea-8b8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 250 заграничных участков откроются во время голосования по поправкам в Конституцию России, заявил член Центризбиркома Николай Левичев.

По предварительной информации Министерства иностранных дел, за пределами РФ будет образовано 250 участков для голосования, — цитирует Левичева ТАСС.

Член комиссии отметил, что количество не окончательное и может измениться в зависимости от эпидемической ситуации в странах, где планируют открыть участки.

Как писал NEWS.ru, председатель ЦИК Элла Памфилова исключила массовое использование электронного дистанционного голосования на плебисците. По её словам, процедуру применят «максимум в трёх регионах».

Президент Владимир Путин назначил всероссийское голосование на 1 июля. Поправки в Конституцию среди прочего позволят ему остаться главой государства после 2024 года.