ЦИК организует за границей 250 участков для голосования по поправкам

Около 250 заграничных участков откроются во время голосования по поправкам в Конституцию России, заявил член Центризбиркома Николай Левичев.
По предварительной информации Министерства иностранных дел, за пределами РФ будет образовано 250 участков для голосования, —
цитируетЛевичева ТАСС.
Член комиссии отметил, что количество не окончательное и может измениться в зависимости от эпидемической ситуации в странах, где планируют открыть участки.
Как писал NEWS.ru, председатель ЦИК Элла Памфилова исключила массовое использование электронного дистанционного голосования на плебисците. По её словам, процедуру применят «максимум в трёх регионах».
Президент Владимир Путин назначил всероссийское голосование на 1 июля. Поправки в Конституцию среди прочего позволят ему остаться главой государства после 2024 года.
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