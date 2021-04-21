Чехия готова расторгнуть с Россией договор о дружеских отношениях

https://static.news.ru/photo/33fd4836-a2e3-11eb-8b01-96000091f725_660.jpg Посольство России в Праге Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Сенат Чехии предложил правительству расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией. В рамках этого предложено оставить в Праге только одного российского посла, остальных сократить.

За выдвинутое предложение о расторжении дружеских отношений с РФ проголосовали 67 из 72 бывших на заседании сенаторов.

Сенаторы в принятом постановлении назвали взрывы в Врбетице актом государственного терроризма, призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ, а также сократить численность посольства РФ в Праге до одного человека, — сообщает Чешское ТВ.

Сенаторы также поддержали решение кабмина выслать 18 российских дипломатов и осудили ответную высылку 20 своих сотрудников МИД. Что касается взрывов в Врбетице, сенаторы предложили обсудить этот инцидент в Совбезе ООН, а также попросить помощи у ЕС и НАТО. Сенат рекомендовал опубликовать открытую часть документа по поводу инцидента со взрывами, чтобы избежать дезинформации.

От России Чехия хочет потребовать компенсировать ущерб, нанесённый республике и жителям в результате взрывов в Врбетице. Речь идёт о взрыве на складе с боеприпасами, который произошёл в 2014 году. Власти страны подозревают в причастности к инциденту спецслужбы России.

Кремль уже назвал эти обвинения бессмысленными, возмутительными и голословными.

Как сообщалось ранее, Россия не позволит другим государствам общаться с собой в ультимативной форме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал требования чешской стороны вернуть обратно выдворенных из Москвы чешских дипломатов.