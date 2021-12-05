Украинский генерал заявил о технологической отсталости ВСУ

Экс-глава Генштаба украинской армии Виктор Муженко в интервью журналу «Краiна» сообщил о неготовности ВСУ начать «предупредительную» войну против России. Военачальник упомянул, что Киеву для вооружённого столкновения с Москвой необходимы ракетные системы и другие виды вооружений, которых нет на балансе украинской армии. Он отметил, что украинская армия страдает от нехватки финансирования и технологической отсталости.

Враг понимает, что у нас нет сил и средств для упреждающего удара. Готово ли наше политическое руководство принимать решение об ответном ударе? — сказал он.

Муженко отметил, что Киеву для вооружённого конфликта с Москвой необходим ряд вооружений, в том числе ракетные системы. Их, отметил он, нет у местной оборонной промышленности. Кроме того, украинская армия — одна из самых больших в европейском регионе — недополучает финансирование и страдает от технологической отсталости.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное вторжение российских войск на украинскую территорию приведёт к продовольственному кризису в Европе и разрушению международного порядка. Миллионы беженцев попытаются попасть на европейскую территорию, говорится в статье, опубликованной на сайте американского аналитического центра Atlantic Council («Атлантический совет»). По словам Резникова, Евросоюз ждёт продовольственный кризис из-за отсутствия украинских и российских продуктов питания, поставки которых будут нарушены из-за боевых действий.

При этом Резников отмечает, что, несмотря на готовность России поднять ставки, руководство страны действует крайне прагматично и обладает высокой квалификацией в оценке рисков. И хотя в настоящее время эскалация конфликта возможна, его всё же можно избежать. Для этого нужно продемонстрировать готовность противостоять «российской агрессии».