Бутина собралась представить идею единого закона об иноагентах
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:23, 04 декабря 2021
Мария БутинаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Мария Бутина сообщила, что намерена представить на «суд партии» идею единого закона об иноагентах. Она отметила, что это будет рациональнее, нежели вносить корректировки в различные законопроекты, сообщает РИА Новости.
Ряд законов об иноагентах, которые сейчас есть, нуждаются в переработке. Возможно, в выработке единого закона по иноагентам в России, потому что сегодня это спорадическое количество поправок в разные законы, — сказала она.
Бутина отметила, что существует необходимость создания единого механизма и критериев, чтобы сделать их более понятными для граждан. Она подчеркнула, что в России нет запрета на работу с иностранным финансированием, однако россияне «имеют право знать».
Парламентарий добавила, что идея пока нуждается в доработке. Как только она вместе с коллегами сформирует проект, он будет представлен «на суд партии». Дальнейшая его судьба зависит от решения Госдумы.
3 декабря группу по защите прав призывников «Гражданин.Армия.Право» внесли в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста. Также в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включили четырёх журналистов.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Эллой Памфиловой заявил, что закон об иноагентах должен отвечать своим целям и не должен нарушать права граждан. Он подчеркнул, что знает позицию главы ЦИК, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть и проанализировать практику применения этого закона и внести в него определённые коррективы.