Бутина собралась представить идею единого закона об иноагентах

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Мария Бутина сообщила, что намерена представить на «суд партии» идею единого закона об иноагентах. Она отметила, что это будет рациональнее, нежели вносить корректировки в различные законопроекты, сообщает РИА Новости.

Ряд законов об иноагентах, которые сейчас есть, нуждаются в переработке. Возможно, в выработке единого закона по иноагентам в России, потому что сегодня это спорадическое количество поправок в разные законы, — сказала она.

Бутина отметила, что существует необходимость создания единого механизма и критериев, чтобы сделать их более понятными для граждан. Она подчеркнула, что в России нет запрета на работу с иностранным финансированием, однако россияне «имеют право знать».

Парламентарий добавила, что идея пока нуждается в доработке. Как только она вместе с коллегами сформирует проект, он будет представлен «на суд партии». Дальнейшая его судьба зависит от решения Госдумы.

3 декабря группу по защите прав призывников «Гражданин.Армия.Право» внесли в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста. Также в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включили четырёх журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Эллой Памфиловой заявил, что закон об иноагентах должен отвечать своим целям и не должен нарушать права граждан. Он подчеркнул, что знает позицию главы ЦИК, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть и проанализировать практику применения этого закона и внести в него определённые коррективы.