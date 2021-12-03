Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

Закон об иноагентах должен отвечать своим целям и не должен нарушать права граждан, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Эллой Памфиловой. Он подчеркнул, что знает позицию главы ЦИК, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть и проанализировать практику применения этого закона и внести в него определённые коррективы, сообщает ТАСС.

Чтобы отвечал тем целям, ради которых он принят, — отметил президент.

Памфилова, со своей стороны, пояснила, что закон об иноагентах нужно упорядочить, сделав его более эффективным, точечным и целенаправленным,

Ранее сообщалось, что «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагает признавать СМИ иноагентами по решению суда. По словам председателя фракции Сергея Миронова, необязательно сразу включать жёсткие меры, которые могут негативно сказаться на всей дальнейшей работе издания или телеканала. В случае нарушения сначала следует выносить СМИ предупреждение, а уже потом обращаться в суд.

Закон об иноагентах будет обсуждаться на ежегодной встрече Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с Путиным, которая состоится 10 декабря. Члены СПЧ предложили 40 вопросов главе государства, однако до него дойдут не все, многие будут решаться в административном порядке.