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«Справедливая Россия» предложила смягчить закон об иноагентах

«Справедливая Россия» внесла в Госдуму более мягкий законопроект об иноагентах
14:27, 17 ноября 2021
«Справедливая Россия» предложила смягчить закон об иноагентах
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«Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект, по которому предлагается признавать СМИ иноагентами по решению суда, сообщил председатель фракции Сергей Миронов. По его словам, такой вариант будет более мягким.

В законопроекте, который сегодня внесён в Госдуму, мы предлагаем другой более мягкий вариант. Совсем не обязательно вот так сразу включать жёсткие меры, которые могут негативно сказаться на всей дальнейшей работе конкретного издания или телеканала, — заявил Миронов.

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