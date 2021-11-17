«Справедливая Россия» предложила смягчить закон об иноагентах

«Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект, по которому предлагается признавать СМИ иноагентами по решению суда, сообщил председатель фракции Сергей Миронов. По его словам, такой вариант будет более мягким.
В законопроекте, который сегодня внесён в Госдуму, мы предлагаем другой более мягкий вариант. Совсем не обязательно вот так сразу включать жёсткие меры, которые могут негативно сказаться на всей дальнейшей работе конкретного издания или телеканала, — заявил Миронов.