«Справедливая Россия» предложила смягчить закон об иноагентах

Российские регионы в целом готовы к новому отопительному сезону, однако в некоторых из них сохраняется «очень сложная ситуация». Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручивший обеспечить подачу энергии во все социально значимые учреждения и позаботиться об аварийной технике в регионах на случай нештатных ситуаций. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Мишустин, одним из проблемных регионов остаётся Еврейская автономная область. Чтобы помочь региону подготовиться к отопительному периоду, правительство направит туда почти 900 млн рублей. Не должно быть перебоев с...