Минюст объявил иноагентом организацию по защите прав призывников

Группу по защите прав призывников «Гражданин.Армия.Право» внесли в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста. Также в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включили четырёх журналистов.

Иноагентами объявили сотрудников «Idel.Реалии» (организация внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) — Регину Хисамову, Регину Гималову, Андрея Григорьева и Алину Григорьеву.

В пресс-релизе ведомство объяснило решение о расширениии списка иноагентов исполнением требований действующего законодательства Российской Федерации.

3 декабря президент России Владимир Путин на встрече с Эллой Памфиловой заявил, что закон об иноагентах должен отвечать своим целям и не должен нарушать права граждан. Он подчеркнул, что знает позицию главы ЦИК, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть и проанализировать практику применения этого закона и внести в него определённые коррективы.

Закон об иноагентах будет обсуждаться на ежегодной встрече Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с Путиным, которая состоится 10 декабря. Члены СПЧ предложили 40 вопросов главе государства, однако до него дойдут не все, многие будут решаться в административном порядке.