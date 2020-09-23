Болгария высылает обвинённых в шпионаже российских дипломатов

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Российские дипломаты, обвиняемые в шпионаже, должны покинуть Болгарию в течение 72 часов.

Российские дипломаты объявлены персонами нон грата и должны покинуть Болгарию в течение 72 часов, — отмечается в заявлении болгарского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что 23 сентября было получено письмо прокуратуры республики с постановлением об остановке расследования уголовного дела в отношении двух дипломатов. Они якобы собирали информацию, представляющую собой государственную тайну.

Ранее прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По данным ведомства, граждане РФ собирали в стране информацию, представляющую собой гостайну. По информации следствия, подозреваемые действовали с 2016 года по настоящее время. Одной из сфер интересов возможных агентов была модернизация республиканской армии и работы по поддержанию технической пригодности военной техники, писал NEWS.ru.