Кремль нашёл способ поднять низкие рейтинги «Единой России» перед выборами в Госдуму. Как сообщает Bloomberg, одержать победу партии поможет правительство во главе с Михаилом Мишустиным. Именно на его успехи рассчитывал президент Владимир Путин, назначая его на пост главы кабмина.
Опрошенные агентством источники
Путин выстроил правительство, которое будет ассоциироваться со скачком роста [экономики]. Власти прекрасно знают, что у них осталось всего 18 месяцев для того, чтобы исправить ситуацию, — отметил экономист Михаил Дмитриев.
В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что ключевой задачей Мишустина является улучшение состояния экономики и снижение социальной напряжённости, чтобы не допустить повторения протестов 2011 года.
Правительство Мишустина должно правильно потратить свою кучу денег, — заключил он.
По данным двух собеседников агенства, близких к российскому правительству, успехи правительства Мишустина должны помочь Путину «держать Госдуму в руках».
Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от министров воздержаться от необоснованных обещаний и не выделять средства резервного фонда кабмина на увеличение финансирования тех или иных расходов. По его словам, необходимо выяснить, почему к концу года возникает нерасходование запланированных бюджетных средств.
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