https://static.news.ru/photo/d314f7ec-4bf1-11ea-9f7c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Кремль нашёл способ поднять низкие рейтинги «Единой России» перед выборами в Госдуму. Как сообщает Bloomberg, одержать победу партии поможет правительство во главе с Михаилом Мишустиным. Именно на его успехи рассчитывал президент Владимир Путин, назначая его на пост главы кабмина.

Опрошенные агентством источники заявили , что в Кремле рассчитывают на повышение уровня жизни населения в преддверии парламентских выборов, улучшение основных экономических показателей и рост ВВП.

Путин выстроил правительство, которое будет ассоциироваться со скачком роста [экономики]. Власти прекрасно знают, что у них осталось всего 18 месяцев для того, чтобы исправить ситуацию, — отметил экономист Михаил Дмитриев.

В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что ключевой задачей Мишустина является улучшение состояния экономики и снижение социальной напряжённости, чтобы не допустить повторения протестов 2011 года.

Правительство Мишустина должно правильно потратить свою кучу денег, — заключил он.

По данным двух собеседников агенства, близких к российскому правительству, успехи правительства Мишустина должны помочь Путину «держать Госдуму в руках».

Ранее, как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от министров воздержаться от необоснованных обещаний и не выделять средства резервного фонда кабмина на увеличение финансирования тех или иных расходов. По его словам, необходимо выяснить, почему к концу года возникает нерасходование запланированных бюджетных средств.