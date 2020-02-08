https://static.news.ru/photo/98c6620c-4bd2-11ea-934e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian State Duma/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от министров воздержаться от необоснованных обещаний и не выделять средства резервного фонда кабмина на увеличение финансирования тех или иных расходов.

По его словам, необходимо выяснить, почему к концу года возникает нерасходование запланированных бюджетных средств.

Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом две причины — либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается, — подчеркнул он.

Мишустин отметил, что правительству нужно усилить контроль исполнительной дисциплины и привести в порядок систему стратегического планирования.

Премьер поручил руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко проанализировать совместно с Минфином причины появления остатков законтрактованных расходов, сделав соответствующие жёсткие выводы, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин РФ планирует законодательно запретить госкомпаниям учитывать при расчётах прибыли некассовые расходы и неденежные убытки, занижая таким образом сумму дивидендов. Из-за занижения чистой прибыли на величину «бумажных» затрат, таких как обесценивание активов и убытков от изменения курсов, бюджет ежегодно теряет порядка 100 млрд рублей дивидендов.