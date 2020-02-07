https://static.news.ru/photo/95f218f0-497f-11ea-839d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин РФ планирует законодательно запретить госкомпаниям учитывать при расчётах прибыли некассовые расходы и неденежные убытки, занижая таким образом сумму дивидендов. Из-за занижения чистой прибыли на величину «бумажных» затрат, таких как обесценивание активов и убытков от изменения курсов, бюджет ежегодно теряет порядка 100 млрд рублей дивидендов.

Госкомпании периодически совершают чудеса учёта, «роняют» прибыль через некассовые корректировки и в результате перечисляют минимум дивидендов, — сообщил «Известиям» источник, близкий к Минфину.

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» по просьбе издания подсчитали, какую чистую прибыль 10 крупнейших госкомпаний могли бы показать, очистив её от «бумажных» расходов и доходов. По итогам 2018 года максимальное расхождение между фактическим и теоретическим результатами зафиксировано у «Газпрома», чья официальная прибыль составила 1,5 трлн рублей, а очищенная могла бы быть 1,7 трлн. На втором месте — РЖД, на третьем — «РусГидро».

По прогнозу Министерства финансов, в этом году в бюджет должно поступить 543 млрд рублей в виде дивидендов от госкомпаний, в 2021-м — 676 млрд, в 2022-м — 794 млрд.

Как писал NEWS.ru, совет директоров российской компании «Газпром» утвердил новую дивидендную политику. Планируется, что в течение трёх ближайших лет компания выйдет на выплату дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли за год. В качестве дивидендной базы будет применяться скорректированная прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности. Ранее размер дивидендов определялся исходя из чистой прибыли головной компании по российским стандартам бухгалтерского учёта. По итогам 2017-го и 2018 годов на дивиденды у компании ушло 26,6 и 27% прибыли, а их размер составлял 8,04 рубля и 16,6 рубля на бумагу.