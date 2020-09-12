Bloomberg рассказал о позиции Путина накануне переговоров с Лукашенко

Как сообщают источники издания, российские власти ошеломлены масштабами белорусских протестов. В то же время Кремль уверен, что у протестующих не получится сместить Лукашенко.

Также отмечается, что хотя Москва и не доверяет президенту Белоруссии, она не сможет принять приход оппозиции к власти благодаря уличным акциям и будет поддерживать его стремления по пути преемственной передачи власти.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 14 сентября в Сочи. Белорусский глава приедет в РФ с рабочим визитом. Политики обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух стран. Главы государств также будут говорить о перспективах интеграции в рамках Союзного государства.