Bloomberg рассказал о позиции Путина накануне переговоров с Лукашенко

Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко пройдёт в Москве 14 сентября. Bloomberg узнал о позиции российского лидера накануне предстоящих переговоров.
Как
Также отмечается, что хотя Москва и не доверяет президенту Белоруссии, она не сможет принять приход оппозиции к власти благодаря уличным акциям и будет поддерживать его стремления по пути преемственной передачи власти.
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 14 сентября в Сочи. Белорусский глава приедет в РФ с рабочим визитом. Политики обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух стран. Главы государств также будут говорить о перспективах интеграции в рамках Союзного государства.
В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен