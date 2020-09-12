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Bloomberg рассказал о позиции Путина накануне переговоров с Лукашенко

10:30, 13 сентября 2020 22
Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко пройдёт в Москве 14 сентября. Bloomberg узнал о позиции российского лидера накануне предстоящих переговоров.

Как сообщают источники издания, российские власти ошеломлены масштабами белорусских протестов. В то же время Кремль уверен, что у протестующих не получится сместить Лукашенко.

Также отмечается, что хотя Москва и не доверяет президенту Белоруссии, она не сможет принять приход оппозиции к власти благодаря уличным акциям и будет поддерживать его стремления по пути преемственной передачи власти.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 14 сентября в Сочи. Белорусский глава приедет в РФ с рабочим визитом. Политики обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух стран. Главы государств также будут говорить о перспективах интеграции в рамках Союзного государства.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

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