Лукашенко встретится с Путиным в Сочи

https://static.news.ru/photo/3a2671c0-f428-11ea-b9a3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его российский коллега Александр Лукашенко встретятся 14 сентября в Сочи. Белорусский глава приедет в РФ с рабочим визитом.

По информации, размещённой на сайте Кремля, политики обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух стран.

Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, — говорится в сообщении.

Также главы государств будут говорить о перспективах интеграции в рамках Союзного государства.

Несколько часов назад, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Лукашенко приедет в Москву.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Накануне Лукашенко высказался о перспективах интеграции с Россией. По его словам, объединение в том виде, в каком оно прописано в союзном договоре, невозможно.