Лукашенко приедет для встречи с Путиным 14 сентября

https://static.news.ru/photo/29df0cd0-f416-11ea-b086-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Визит лидера Белоруссии Александра Лукашенко в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 14 сентября, заявил пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков. Встреча состоится в Москве.

Да, визит [президента Белоруссии Александра] Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября, будет рабочий визит. У него (Лукашенко. — NEWS.ru) будет общение с президентом [России Владимиром] Путиным, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он подчеркнул, что подписывать какие-либо документы политики не собираются.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская вернётся в Белоруссию, как только будет чувствовать себя в безопасности. Она также отметила, что пока рано говорить о том, какой путь развития выберет Белоруссия — российский или европейский.

Для начала страна, по её словам, должна выйти из политического кризиса. При этом Тихановская не исключила, что республика пойдёт по своему пути без оглядки на Европу и Россию.